Найк Борзов объяснил, что вынудило его выпустить альбом с матом Музыкант Борзов выпустил альбом с матом из-за ощущения движения в саморазрушительную сторону»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Найк Борзов

Музыкант Найк Борзов использовал ненормативную лексику в альбоме «Потерянный среди звезд» из-за ощущения, что мир «движется в саморазрушительную сторону», сообщает «КП- Екатеринбург». Также артист отметил, что некоторые эмоции не может передать другим образом. Борзов отметил, что после начала спецоперации России на Украине 24 февраля «переместился в другое измерение». Он считает происходящее крайней точкой, после которой все может стать только лучше.

У меня есть много песен с матом, но в сольных альбомах действительно ни разу его не использовал. Просто я понял, что некоторые эмоции по-другому описать не получается <...> Песни из первого акта написаны летом 2020 года, когда весь мир был на самоизоляции. У меня уже тогда были мысли, что мы двигаемся в какую-то саморазрушительную сторону. За эти два года все только усугубилось, — рассказал Борзов.

Музыкант рассказал, что не столкнулся с критикой из-за использования ненормативной лексики. По его словам, некоторые слушатели даже говорили ему, что хотели бы поставить такие песни детям, ведь в них хороший смысл, однако не могли сделать этого из-за мата. Артист уточнил, что на концертах нецензурные слова не пропевает в микрофон, так как на них часто приходят дети с родителями.

До этого российский музыкант и лидер панк-группы «Инфекция» Найк Борзов раскрыл историю создания своего хита — песни «Три слова». Исполнитель подчеркнул, что композицию записали за несколько часов. Артист добавил, что гитарную партию изначально исполняли на полуакустической гитаре без первой струны — та порвалась накануне во время одного из концертов. Позже хит отыграли в студии заново. Слова для трека придумал Борзов за один перекур, а партию на синтезаторе записала его знакомая по имени Мэри-Джей, находившаяся в тот момент «в никаком состоянии».