«Наглый и бессовестный»: Добрынин рассказал, как Шнуров стал звездой

https://static.news.ru/photo/73381914-5fc6-11eb-bd1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Вячеслав Добрынин рассказал, что в последние годы ведёт размеренную и спокойную жизнь, но иногда он испытывает настоящий шок от поведения коллег по цеху.

Живу спокойно. Но иногда до меня доходит какая-то «радость», которая именуется какими-то именами. И я не понимаю, что это такое? Это всё равно, что выйти и описать два первых ряда. Для этого надо иметь отсутствие совести, наглость и очень большую смелость. Яркий пример — Шнуров, — рассказал MK.RU артист.

По словам Добрынина, эпатажный музыкант сидит в Госдуме. Кроме того, он ведёт программы и создает «какие-то группы». Как заметил певец, своей «времянкой» и «песнями на один раз» Шнуров заработал больше, чем он за всю свою жизнь, хотя какое-то время назад создавал настоящие хиты.

Сергей Шнуров известен своими нецензурными стихотворениями и резкой реакцией на критику в свой адрес и происходящие в мире события. Так, недавно музыкант резко ответил главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну на его критику по поводу использования музыкантом нецензурной лексики. В матерных выражениях артист «прошёлся» и по внешности Хинштейна, и по его умственным способностям, и по законодательной деятельности.

Шнуров уже писал нецензурное стихотворение в ответ на инициативу Госдумы запретить использование нецензурной лексики и критики государства в социальных сетях. Авторами этого законопроекта выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Хинштейн тогда отметил, что такое внимание к его инициативам со стороны члена экспертного совета думского комитета по культуре и «видного певца эпохи» Сергея Шнурова льстит ему, писал NEWS.ru.