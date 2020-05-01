Надежда Бабкина показалась на публике после тяжёлой болезни

Певица Надежда Бабкина впервые за время тяжёлой болезни решила показаться публике. Она специально записала видео, чтобы доказать своим поклонникам, что с ней всё хорошо.
По словам народной артистки, она смогла выкарабкаться благодаря народной любви и молитвам.
Страшная ситуация. Но я всё время слышала, как вы мне звоните, говорите, поддерживаете. Я вас искренне всех люблю, потому что моя жизнь связана с вами. Я дома, восстанавливаюсь. Я благодарна врачам, которые всё время были рядом, — отметила звезда в своём обращении к фанатам, которое было опубликовано в Instagram.
Подписчики артистки заметили, что она сильно похудела, но по-прежнему хороша собой.
Надежда Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, в какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести певицу в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.
Как писал NEWS.ru, врачи медицинского учреждения, в котором лежит Надежда Бабкина, назвали её настоящий диагноз — «коронавирус».
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