«Начала злоупотреблять алкоголем»: психолог объяснил поведение Борисовой

Фото: danaborisova_official/instagram.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова во время отдыха на крыше ударилась копчиком при попытке прыгнуть в надувной бассейн. Видео опубликовано в её закрытом аккаунте в Instagram.

На записи показано, как звезда сымитировала движения ленты аэропорта. Затем она легла загорать на шезлонг, находящийся на крыше многоэтажного здания. А потом прыгнула в надувной бассейн и ударилась копчиком. Так...