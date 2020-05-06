Дану Борисову из-за кашля выгнали со съёмок телешоу

Дана Борисова была вынуждена покинуть съёмки ток-шоу. Присутствующих в студии гостей напугал её приступ кашля.
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Ранее Борисова подозревала у себя коронавирусную инфекцию. По её словам, три недели назад у неё начался сильный кашель и появились симптомы, характерные для COVID-19. Однако тест на вирус дал отрицательный результат.
NEWS.ru писал, что народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая накануне обратилась за помощью врачей из-за кашля и температуры, получила отрицательный тест на коронавирус. Как рассказала актриса, её предположение о заражении COVID-19 было сделано после получения результатов компьютерной томографии, которая показала двустороннюю пневмонию.
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