В программе «Поле чудес» зрителей заменили на жёлтые шарики с улыбками

https://static.news.ru/photo/34f2e718-75ef-11ea-82be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Очередной выпуск передачи «Поле чудес» появился в Сети. Из-за пандемии коронавируса всех зрителей в студии заменили на жёлтые шарики со смайликами. Помимо этого, осталось звуковое сопровождение с закадровыми аплодисментами.

Один из участников не выдержал такой обстановки. Он расплакался и покинул зал. Однако ведущий Леонид Якубович отработал полный выпуск и не обращал особого внимания на обстановку.

Как писал ранее NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса по всему миру было остановлено возвращение реалити-шоу «Семейка Осборнов». Музыкант не стал рисковать своим здоровьем для съёмки новых выпусков.