На Максима Фадеева подали в суд из-за долгов

https://static.news.ru/photo/7a225476-03d0-11eb-a0f6-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Музыкальному продюсеру Максиму Фадееву, как главе лейбла «Мальфа», придётся судиться из-за долгов. Истцом в этом деле стал один из российских брендов бытовой техники и электроники, производящий смартфоны, планшеты, телевизоры и не только.

Компания заявила, что лейбл Фадеева не выплатил ей долги. Конкретная сумма не разглашается, однако подразумевается, что разговор идёт о крупной сумме.

Лейбл продюсера и бренд заключили договор два года назад. Однако фирма не получила оговоренной прибыли от сотрудничества.

К сожалению, представители лейбла на протяжении почти двух лет просили перенести исполнение обязательств по контракту, и в конечном итоге их не выполнили, — цитирует генерального директора компании-истца портал Teleprogramma.

Дело будет рассматривать столичный Арбитражный суд.

Как ранее передавал NEWS.ru, Фадеев заявил, что телевидение в России изжило себя. По его словам, люди там «пилят свои последние возможности».

Проблема отрасли в том, что люди хотят зарабатывать, а государство даёт «маленькие копиюшки».