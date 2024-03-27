«Мы должны петь»: Дайнеко о концерте «Пикника» в Петербурге Виктория Дайнеко: «Пикник» решил играть в Петербурге, чтобы дарить музыку людям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктория Дайнеко

Решение группы «Пикник» не отменять концерт в Санкт-Петербурге в среду, 27 марта, после теракта в «Крокус Сити Холле» не означает, что музыканты не сопереживают трагедии, заявила певица Виктория Дайнеко на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». Она также объяснила ситуацию с тем, что некоторые артисты столкнулись с критикой, выпустив песни на тему трагедии, передает корреспондент NEWS.ru.

Я считаю, что, пока мы живы, мы должны петь, дарить свою музыку людям. Это не значит, что они не уважают жертв трагедии, не сопереживают. Это значит, что они выбирают жизнь и петь для тех людей, которые выбрали это же сегодня, — заявила Дайнеко, рассуждая о решении «Пикника».

Отвечая на вопрос журналистов о критике некоторых артистов на фоне теракта, она отметила, что может понять обе стороны в данной ситуации. Дайнеко пояснила, что музыканты всегда мыслят музыкой.

Я могу понять творческого человека, который в порыве эмоциональном может создать любое произведение. Но я и могу понять людей, которые настолько погружены в какие-то свои переживания, что не готовы мириться с тем, что сейчас кто-то относится к этому по-своему. Если человек не сопереживает так же, как и вы, какой-то ситуации, это не значит, что он не переживает всей душой, — сказала певица.

24 марта певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», выпущенную в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По словам исполнителя, он написал композицию на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.