Муж Нетребко пришёл в восхищение от Кравец-Солнце в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/eadb225e-903b-11eb-a556-96000091f725_660.jpg Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов восхищён выступлениями Марины Кравец в роли Солнца в шоу «Маска». Тенор назвал её невероятно талантливой участницей.

Муж оперной дивы является самым большим поклонником телепроекта на НТВ и смотрит все выпуски программы. Каждый раз он делится эмоциями в Instagram. Артист довольно резко высказался в адрес Азизы и не мог сдержать злорадства, когда проект покинула Ольга Бузова.

В этот раз оперного артиста переполняли самые положительные эмоции и горячие чувства.

Невероятно талантливая, обаятельная и харизматичная @marinakravets! Спасибо, солнце, за эту сказку, — написал профессионал в комментариях к посту Вячеслава Макарова.

К слову, Эйвазова тоже подозревают в участии в шоу «Маска». Его имя несколько раз называлось членами жюри на самые успешные вокальные номера. Так, мужа Нетребко «увидели» в Носороге, покорившем зрителей своим невероятным исполнением. А также в Ламе, выступление которого стало настоящей бомбой на шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандал разразился на популярном шоу из-за Киркорова и Тодоренко. Решение жюри оставить в шоу «Маска» Единорога и рассекретить Солнце вызвал шквал негодования у зрителей.