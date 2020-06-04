Муж Гагариной в ночи похвастался фото Веры Брежневой

https://static.news.ru/photo/a160319a-a6fe-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков стал на фоне слухов о разводе всё чаще проявлять активность в Instagram. На этот раз он опубликовал соблазнительное фото певицы Веры Брежневой.

Как красиво! Моя работа, — похвастался фотограф.

На снимке супруга Константина Меладзе, как отметили пользователи, выглядит сногсшибательно. Она присела на подоконник в элегантном чёрном платье с разрезом на ноге. Подписчики пришли в восторг от фотографии, отметив, что красота спасёт мир.

Только об особенной женщине можно думать в два часа ночи. Не удивлюсь, что Вера стала вашей тайной любовью, — предположил один из пользователей.

Ранее СМИ сообщили, что Исхаков расстался со своей звёздной супругой. По слухам, инициатором стала Полина, которая зарабатывает гораздо больше своего мужа. Официально знаменитости пока никак не комментируют случившееся.

Как писал NEWS.ru, муж Гагариной в случае развода с певицей останется без недвижимости. Ещё перед свадьбой пара якобы зафиксировала, что дом и квартира останутся в собственности у артистки.