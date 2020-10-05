Муцениеце об измене Тарзана: «Человек низких моральных принципов»

https://static.news.ru/photo/1e025924-071e-11eb-bb22-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: tarzan___official/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце раскритиковала стриптизёра Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, за его поведение после измены певице Наталье Королёвой. Она заподозрила шоумена в лицемерии.

Так звезда отреагировала на заявления Глушко в интервью Ксении Собчак. Он, например, заверил, что не состоял в любовных отношениях на стороне, а был лишь единожды, но крупно обманут. При этом Тарзан охарактеризовал Королёву как святую, заявив, что она лучше всех.

Он переживает за жену <...> А когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? <...> Человек низких моральных принципов винит всех вокруг! Да может, просто не надо быть мудаком? — написала Муцениеце в историях Instagram.

Она также поблагодарила Собчак за то, что та показала Глушко с правдивой, по её мнению, стороны.

Кроме того, актриса посоветовала женщинам, которые столкнулись с изменой мужей, не защищать их.

В начале сентября, как писал NEWS.ru, Королёва рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала, Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста этого не подтвердил.

В интервью Собчак простившая супруга Королёва заявила, не считает его связь с другой женщиной изменой. По словам артистки, Тарзан — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям. Любого мужчину возможно подвести к измене с помощью женских уловок и хитростей, сказала певица. Она также заверила, что верит объяснениям мужа, с которым знакома уже 20 лет, так как знает не только особенности его характера и натуры, но и «его пристрастия, возможности, хотения».