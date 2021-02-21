«Моя сладость»: Эмма Малинина сделала фото на прогулке с внуком

https://static.news.ru/photo/2bdc35dc-745c-11eb-bfed-96000091f725_660.jpg Эмма Малинина Фото: instagram.com/doktoremmamalinina

Сын супруги композитора и певца Александра Малинина Эммы от первого брака подарил звёздной чете третьего внука Леона. Счастливая бабушка уже во всю гуляет с малышом, а снимками с новым членом семьи делится с подписчиками.

Эмма Малинина выбрала для прогулки широкие голубые джинсы, кожаную чёрную куртку и белые кеды. Маленького Лео на фото не видно, он ещё слишком мал и гуляет в детской коляске, которая по цвету гармонирует с курткой Эммы. Снимок при этом сделан не в России.

Моя сладость и нежность, — подписала фото Малинина.

Лео родился 12 февраля. Малинина сообщила, что супруга её старшего сына Антона Ангелина стала мамой в третий раз. Пара воспитывает старшего сына Платона и дочку Арианну.

С супругом Александром Эмма Малинина познакомилась более 30 лет назад. Для них обоих брак стал вторым. У них есть совместные дети — 20-летние двойняшки Устинья и Фрол. У композитора также есть сын Никита и дочь Кира от предыдущих отношений.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото из самолёта и сообщила, что летит в очередную командировку. Снимок очень понравился подписчикам, особенно актёру Игорю Вернику, который оставил комментарий под фото, писал NEWS.ru.