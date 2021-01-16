«Мороз!»: Юдашкин в длинной белой шубе прогулялся возле особняка

Подписчики оценили озорной образ модельера, однако посоветовали ему одеться по погоде.
«Опять нараспашку! Берегите себя», «Туфли не для мороза», «Утепляйтесь и никогда не болейте!», написали фолловеры.
Ранее сообщалось, что неизвестные попытались втянуть больного раком 57-летнего Валентина Юдашкина и 47-летнего Николая Цискаридзе в гей-скандал. В Сети появилась интимная переписка, которую якобы вели между собой артист балета и модельер. Переписка была опубликована в виде скриншотов сообщений с телефона. В ней говорится, что Цискаридзе просит, чтобы модельер его «одевал и раздевал» и при этом «попадал в промежутки». В ответ кутюрье написал, что улетает к маме в Израиль, но когда вернётся, будет рад увидеться с артистом. При этом модельер сообщает, что плохо себя чувствует после нового курса химиотерапии и поэтому может просто прийти на встречу.
Юдашкин эту переписку никак не прокомментировал. Модельер уже более 30 лет находится в счастливом браке, у него есть двое детей и два внука, писал NEWS.ru.