«Мороз!»: Юдашкин в длинной белой шубе прогулялся возле особняка

https://static.news.ru/photo/34240dba-58bd-11eb-9884-fa163e074e61_660.jpg Валентин Юдашкин Фото: vyudashkin/instagram.com

Валентин Юдашкин прогулялся возле своего особняка. Небольшой фрагмент прогулки модельер опубликовал на своей странице в соцсети.

Кутюрье предстал в белоснежной шубе в пол из натурального меха нараспашку, в ботинках и в чёрной кепке.

Мороз! — прокомментировал Юдашкин видео в Instagram.

Подписчики оценили озорной образ модельера, однако посоветовали ему одеться по погоде.

«Опять нараспашку! Берегите себя», «Туфли не для мороза», «Утепляйтесь и никогда не болейте!», написали фолловеры.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались втянуть больного раком 57-летнего Валентина Юдашкина и 47-летнего Николая Цискаридзе в гей-скандал. В Сети появилась интимная переписка, которую якобы вели между собой артист балета и модельер. Переписка была опубликована в виде скриншотов сообщений с телефона. В ней говорится, что Цискаридзе просит, чтобы модельер его «одевал и раздевал» и при этом «попадал в промежутки». В ответ кутюрье написал, что улетает к маме в Израиль, но когда вернётся, будет рад увидеться с артистом. При этом модельер сообщает, что плохо себя чувствует после нового курса химиотерапии и поэтому может просто прийти на встречу.

Юдашкин эту переписку никак не прокомментировал. Модельер уже более 30 лет находится в счастливом браке, у него есть двое детей и два внука, писал NEWS.ru.