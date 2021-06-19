Моргенштерн разочаровал фанатов, передумав жениться на подружке

https://static.news.ru/photo/df867156-d17c-11eb-8486-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Моргенштерн опроверг сообщения о его предстоящей свадьбе, чем сильно разочаровал поклонников. Музыкант не понял, кто распространил сообщение о его женитьбе, и поспешил сообщить, что никакого предложения он не делал.

Об этом рэпер написал в Instagram.

Instagram @morgen_shtern

Не делал я предложение, — заявил музыкант.

Сторис в связи со случившимся рэпер записывать не стал, ограничившись лишь недоумевающим смайлом. Но это порядком испортило фанатам настроение, которые только минувшим вечером узнали о предстоящей помолвке популярного исполнителя.

Моргенштерн встречается с Диларой Зинатуллиной уже четыре года. Музыкант буквально заваливает невесту подарками, клянётся ей в верности и намекает на большую семью. Дилара, в свою очередь, время от времени публикует фото в платьях, схожими со свадебными, провоцируя слухи о предстоящей женитьбе.

«Ну как так-то?», «Очень жаль, такая красивая пара!», «Алишер, веди уже её в ЗАГС, сколько можно?», разочарованы фанаты музыканта.

Как сообщалось ранее, Моргенштерн объявил о том, что собирается взять в жёны свою подружку. Его избранницей стала блогер Дилара Зинатуллина, с которой музыкант встречается четыре года.