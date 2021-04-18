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Море эмоций: Киркоров поклялся, что не знал об участии отца в шоу «Маска»

00:26, 19 апреля 2021
Фото: fkirkorov / instagram

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, который является членом жюре мегапопулярного телешоу «Маска» на НТВ, не сдержал эмоций, увидев 88-летнего отца в образе Султана. Он поклялся, что не знал о намерениях Бедроса Филипповича.

18 апреля вышел очередной выпуск шоу и в нём были приглашённые персонажи — Султан и Слоник, которые по правилам конкурса должны были сразу после выступления раскрыть свою личность.

Султаном оказался пожилой отец Филиппа Киркорова Бедрос Филиппович. Сам Филипп признался, что был в шоке от того, что на сцене появился его отец, пишет Teleprogramma.pro.

Ааааа, а я думал, куда пропал... — вскричал Киркоров-младший.

После съёмок он отметил, что до сих пор не может отойти и признал, что его отец герой.

Он добавил, что находится под впечатлением от выступления отца, рискнувшим в своем возрасте петь в душной маске, и назвал Бедроса своим кумиром.

Как писал NEWS.ru, участник шоу «Маска» Марк Тишман, который скрывался в костюме Белого Орла и выбыл из гонки на прошлой неделе, высказался о Ламе. Он уверен, что знает артиста, который скрывается в костюме. Тишман принял участие в афтершоу «Маска» на YouTube-канале НТВ, где рассказал, как чувствовал себя на сцене и что самое сложное для него было — выступать на полусогнутых ногах. Если бы он выпрямился, то сразу бы выдал свой рост и мог бы навести на себя подозрения.

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