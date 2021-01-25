Монеточка опубликовала фото с беременностью

В конце декабря певица сообщила, что вышла замуж. Монеточка призналась, что не сразу решилась на замужество. Она говорит, что они очень долго подавали заявление, а её жених пошутил насчёт того, что могли и «передумать». Фамилию Гырдымова девушка менять не будет из-за «равноправия».
Как писал NEWS.ru, Монеточка поделилась сомнениями после замужества. Она подняла этот вопрос в сторис Instagram. По словам 22-летней Монеточки, она оказалась «той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж». С музыкантом Виктором Исаевым Гырдымова познакомилась в 2017 году.