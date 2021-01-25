Монеточка опубликовала фото с беременностью

https://static.news.ru/photo/b8c80ba6-5e4a-11eb-beed-fa163e074e61_660.jpg Фото: monetochkaliska/instagram.com

Екатеринбургская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) показала фотографию, на которой у неё живот как у беременной. Позже она призналась, что пошутила.

Помогите выбрать пол ребёночка, — написала она в своём Instagram-аккаунте.

Позже она сообщила, что пошутила, но пообещала лайкать самые смешные комментарии к фотографии.

В конце декабря певица сообщила, что вышла замуж. Монеточка призналась, что не сразу решилась на замужество. Она говорит, что они очень долго подавали заявление, а её жених пошутил насчёт того, что могли и «передумать». Фамилию Гырдымова девушка менять не будет из-за «равноправия».

Как писал NEWS.ru, Монеточка поделилась сомнениями после замужества. Она подняла этот вопрос в сторис Instagram. По словам 22-летней Монеточки, она оказалась «той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж». С музыкантом Виктором Исаевым Гырдымова познакомилась в 2017 году.