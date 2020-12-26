«Успех или поражение?»: Монеточка поделилась сомнениями после замужества

https://static.news.ru/photo/20a376fe-47ba-11eb-9f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: monetochkaliska/Instagram.com

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) поделилась сомнениями после замужества. Она подняла этот вопрос в сторис Instagram.

По словам 22-летней Монеточки, она оказалась «той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж».

Как вы считаете, это успех? Или поражение? — в шутку поинтересовалась у подписчиков Гырдымова.

26 декабря Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Свой пост в соцсети она сопроводила фотографией, на которой изображены руки супругов, украшенные обручальными кольцами: на них выгравирована надпись Love blind («Любовь слепа»).

Монеточка впервые назвала имя своего возлюбленного в октябре. Она заявила об этом в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале.

С музыкантом Виктором Исаевым Гырдымова познакомилась в 2017 году. Мужчина стал продюсером певицы. В 2018-м Монеточка проехала с концертным туром по России.

Избранник певицы тоже принял участие в шоу. Исаев рассказал, что музыкой занимается уже давно и её нужно «делать либо хорошо, либо не делать вообще». Он признался, что иногда во время работы даже доводит Лизу до слёз, писал NEWS.ru.