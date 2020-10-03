Монеточка рассекретила своего возлюбленного

https://static.news.ru/photo/a7eb43a0-0591-11eb-ba3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: monetochkaliska/Instagram.com

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) впервые назвала имя своего возлюбленного. Им оказался её продюсер Виктор Исаев.

Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья. Дружба в отношениях — это самое главное, — поделилась в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале Монеточка.

Избранник певицы тоже принял участие в шоу. Исаев рассказал, что музыкой занимается уже давно и её нужно «делать либо хорошо, либо не делать вообще». Он признался, что иногда во время работы даже доводит Лизу до слёз.

Также Монеточка поделилась впечатлениями от своего актёрского опыта. Недавно она снялась в фильме «Родные» о семье, которая едет на Грушинский фестиваль. Ей было очень тяжело и хотелось всё бросить, но сейчас она уже очень скучает по съёмочному процессу.

Как писал NEWS.ru, Монеточка выпустила вторую студийную пластинку. Альбом называется «Декоративно-прикладное искусство» и доступен к прослушиванию на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и других платформах. В работе над альбомом принимал участие продюсер и музыкант Витя Исаев, с которым был записан и альбом «Раскраски для взрослых» в 2018 году. Трек «Коза» на «Декоративно-прикладном искусстве» записан совместно с Иваном Алексеевым (Noize MC).