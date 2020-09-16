Молодая жена Петросяна ответила на вопрос о суррогатном материнстве

https://static.news.ru/photo/c727965c-f84d-11ea-8a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что она слишком молода, чтобы пользоваться услугами суррогатной матери.

Возлюбленная шоумена опубликовала трогательное фото, с помощью которого поздравила Петросяна с днём рождения.

С днём рождения, волшебник! — написала Брухунова в Instagram.

Однако подписчики не оценили этот пост. Они начали утверждать, что жена Петросяна специально не выкладывает снимки, которые были сделаны во время беременности, так как предпочла, чтобы её ребёнка выносила другая женщина.

Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите, — ответила светская львица.

Ранее юморист Евгений Петросян 16 сентября, в день своего 75-летнего юбилея, на официальной странице в социальной сети обнародовал совместную фотографию с маленьким сыном. Как рассказал знаменитый отец мальчика, ребёнка зовут Ваган, как и папу артиста.

В начале декабря 2019 года Евгений Петросян женился в пятый раз. Его невестой стала 30-летняя Татьяна Брухунова, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери. При этом сам шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело, писал NEWS.ru.