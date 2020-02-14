https://static.news.ru/photo/51ccb148-4fd9-11ea-8a8d-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Юморист Евгений Петросян и его новая супруга Татьяна Брухунова решили не отмечать День всех влюблённых. По мнению молодой женщины, это вовсе не праздник, а любить свою вторую половинку нужно каждый день.

Отметили? Я — нет! Не понимаю сути этого «праздника». Я люблю каждый день, а не только 14-го февраля, — написала она на своей странице в Instagram.

В начале декабря Евгений Петросян женился в пятый раз. О регистрации брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга разместила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Ранее стало известно, что новая жена юмориста получила доступ к его счетам. Татьяна Брухунова не стесняется демонстрировать свои запросы. Она пишет в Instagram, что носит только «брендовые вещи» и обедает в дорогих ресторанах, писал NEWS.ru.