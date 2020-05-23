Моисеев выступит на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

https://static.news.ru/photo/82c9fad4-9dd2-11ea-86c1-fa163e074e61_660.jpg Борис Моисеев и Лайма Вайкуле Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певец Борис Моисеев впервые после инсульта выступит перед широкой публикой. Как сообщил его директор Сергей Горох, он появится на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале в качестве почётного гостя.

Новости о том, что Моисеев не узнаёт друзей и не может разговаривать, расстроили певца. По словам директора артиста, он живёт обычной жизнью, после ухода со сцены всё больше времени занимается своим физическим здоровьем.

Наблюдается у врача, принимает таблетки. Сейчас занялся зубами, очередное «техобслуживание» у стоматолога. И также, как и все мы, с нетерпением ждёт, когда закончится пандемия, чтобы летом совершить традиционную поездку в Юрмалу, — рассказал он в интервью KP.RU.

Директор певца отметил, что в прошлом году Моисеев побывал за границей. Артист съездил в Майами по случаю своего юбилея.

Ранее, как писал NEWS.ru, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии сражённого инсультом певца Бориса Моисеева. По его словам, артист с трудом может говорить и не запоминает людей, с которыми общается по телефону.