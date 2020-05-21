Разин показал видео с Моисеевым после инсульта

https://static.news.ru/photo/b708ec24-9b57-11ea-95a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии сражённого инсультом певца Бориса Моисеева. По его словам, артист с трудом может говорить и не запоминает людей, с которыми общается по телефону.

Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события, — приводит его слова «Собеседник».

Разин отметил, что лично уговаривал его близкого друга Сергея Гороха перестать водить Моисеева на эфиры. Он отметил, что люди должны запомнить его жизнерадостным и активным, таким, каким он всегда был на сцене.

В интервью изданию он продемонстрировал видео, на котором они сидят с Моисеевым в кафе. По словам Разина, оно было записано «не так давно» и опровергает слухи о том, что артист давно умер.

Ранее Борис Моисеев пообщался с журналистами и рассказал о том, как ему живётся на пенсии. По словам звезды, он очень скучает по сцене. Однако артист признал, что на данный момент прошло уже слишком много времени для возвращения. Моисеев отметил: несмотря на тоску по выступлениям, он прекрасно чувствует себя в роли «заслуженного пенсионера», писал NEWS.ru.