«Могло убить»: родственница певицы Лады Дэнс пострадала от глыбы льда

Невестка певицы Лады Дэнс пострадала от глыбы льда, упавшей с крыши дома на её автомобиль. В этот момент в салоне машины находилась пожилая мать родственницы артистки. Об инциденте, который произошёл 10 февраля в самом центре Москвы, NEWS.ru рассказали сама Лада Дэнс и её брат Евгений, чья жена и оказалась в эпицентре событий. По их словам, глыба льда весом 30 кг «вполне могла убить человека».

Как объяснили NEWS.ru Лада Дэнс и её брат Евгений, 10 февраля невестка певицы приехала навестить 28-летнего сына, который живёт отдельно от родителей. Собираясь выехать из двора его дома, женщина на несколько секунд вышла из автомобиля, чтобы открыть железные ворота. На пассажирском сиденье оставалась её пожилая мать.

Внезапно с крыши дома прямо на машину рухнула глыба льда, проломив лобовое стекло и часть крыши над водительским сиденьем.

Если бы секундами раньше она (жена брата. — NEWS.ru) не вышла из машины, её бы убило сразу этой глыбой. Глыба весила почти 30 килограммов, этот факт позже был официально зафиксирован. А упади глыба правее, могла пострадать мама, — рассказала NEWS.ru Лада Дэнс.

По словам брата певицы Евгения, «глыба не сама по себе прилетела». Он подчеркнул, что крышу дома в тот момент убирали двое мужчин, ещё один стоял внизу — тот, который и должен был следить за безопасностью во время уборки снега, считает Евгений.

Машина невестки Лады Дэнс с множественными повреждениями после падения льда Личный архив

Брат певицы отметил, что в зоне падения льда и снега не стояло никаких предупредительных знаков и ограждений.

Жена позвонила мне, кричит, плачет: «Срочно приезжай!» Я примчался. Увидел покорёженную машину. А уборщики снега орали на мою жену, что она якобы сама виновата. Как только я подошёл, они мгновенно испарились, — рассказал NEWS.ru брат Лады Дэнс Евгений.

Потерпевшие вызвали представителей управляющей компании и сотрудников полиции, зафиксировавших факт происшествия. Также был замерен вес упавшей глыбы, который составил около 30 килограммов. Брат певицы заявил, что намерен получить положенную по закону компенсацию за разбитую машину (автомобиль был застрахован по каско) и добиться наказания виновных в падении ледяной глыбы.

Евгений добавил, что иначе «в другой раз пострадает не машина, а люди, возможно, дети».

Уже увозя на эвакуаторе разбитую машину, лично наблюдал, как с этой же крыши продолжали падать небольшие куски льда — рядом с проходившей мимо пенсионеркой, ещё на чей-то автомобиль. Не с такими катастрофическими последствиями, как у нас, но тем не менее. То есть никакие выводы уборщики снега не сделали, — отметил Евгений.

Сама Лада Дэнс в шоке от случившегося. Она призналась, что испугана. Но главное, считает певица, что на месте её родственницы мог оказаться любой человек и так же любой мог бы пострадать.

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