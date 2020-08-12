«Мне многого не надо»: Азиза назвала сумму для безбедного существования

https://static.news.ru/photo/d69c7d46-dca0-11ea-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Азиза Фото: Anton Mukhametchin/Global Look Press

Певица Азиза заявила, что она не нуждается в деньгах, поскольку может пить воду из родника и питаться урожаем с огорода. Однако у артистки большая семья, за которую она несёт ответственность.

По словам Азизы, для безбедного существования ей достаточно около 300 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят плата за жилье, ЖКХ, лекарства и еда.

Я одна могу вообще без денег прожить. Мне многого не надо, — сказала она.

Артистка рассказала, что, помимо родных, с ней проживают кошки, собаки, куры и черепаха. В настоящее время из-за коронавируса она пока не имеет возможности выступать, все её гастроли были отменены. Однако всё же денег на жизнь ей хватает, хоть и без особого шика, пишет Teleprogramma.pro.

И все хотят есть! Так как я являюсь главой этой большой семьи, то за всех несу ответственность, — отметила певица.

Ранее о возможности прожить и прокормить всю свою семью на 50 тысяч рублей заявила телеведущая и гимнастка Лейсан Утяшева. Иосиф Пригожин усомнился в реальности этой суммы и попросил не верить знаменитости. По подсчётам самого продюсера, для безбедного существования ему надо примерно полтора миллиона рублей в месяц. Актриса Эвелина Блёданс в ответ похвасталась, что способна прожить на одну тысячу рублей в месяц, потому что надеется на помощь поклонников. Но вскоре после этого заявления она поделилась со своими подписчиками новостью, что стала обладательницей элитной квартиры в центре Москвы.