Шоу-бизнес

Блёданс купила элитную квартиру в центре Москвы

09:46, 11 августа 2020
Эвелина Блёданс Эвелина Блёданс Фото: bledans/instagram.com

Актриса Эвелина Блёданс, которая недавно заявила, что может прожить на тысячу рублей в месяц, стала обладательницей элитного жилья в центре столицы.

Радостной новостью она поделилась со своими подписчиками в Instagram. По словам артистки, это её первая квартира. Она также попросила помощи советом, делом и материалами «для создания яркого островка безусловной любви».

Я обладательница квартиры в Москве!!! Все знают, сколько мне лет, но никто не знает, что это моя первая квартира, — написала Блёданс.

Артистка добавила, что хочет наполнить новую квартиру яркими необычными деталями, чтоб она была очень творческой и стильной.

Ранее Эвелина Блёданс прокомментировала заявление телеведущей Ляйсан Утяшевой о готовности прожить с семьёй на 50 тысяч рублей в месяц. Актриса заявила, что сможет прожить на тысячу рублей, потому что ей помогут поклонники, писал NEWS.ru.

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