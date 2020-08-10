Блёданс купила элитную квартиру в центре Москвы

Актриса Эвелина Блёданс, которая недавно заявила, что может прожить на тысячу рублей в месяц, стала обладательницей элитного жилья в центре столицы.
Радостной новостью она
Я обладательница квартиры в Москве!!! Все знают, сколько мне лет, но никто не знает, что это моя первая квартира, — написала Блёданс.
Артистка добавила, что хочет наполнить новую квартиру яркими необычными деталями, чтоб она была очень творческой и стильной.
Ранее Эвелина Блёданс прокомментировала заявление телеведущей Ляйсан Утяшевой о готовности прожить с семьёй на 50 тысяч рублей в месяц. Актриса заявила, что сможет прожить на тысячу рублей, потому что ей помогут поклонники, писал NEWS.ru.
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