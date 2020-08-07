Лоза и Пригожин не поверили, что Утяшева живёт на 50 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/ec0a24c8-d942-11ea-9fe0-fa163e074e61_660.jpg Ляйсан Утяшева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза усомнились в словах гимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что она живёт на 50 тысяч рублей.

Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужен не один миллион. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30–50 тысяч рублей, они лукавят <...> Я, человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей. Невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это всё легенды, — привели слова Иосифа Пригожина на портале KP.RU.

Он добавил, что на эти деньги невозможно жить в таких квартирах, в которых живут знаменитые люди, а лишь «в халупе, на окраине города». Иосиф Пригожин сказал, что платит за услуги ЖКХ квартиры его матери около 20 тысяч рублей.

Певец Юрий Лоза поддержал мнение продюсера. Он сообщил, что эти деньги Ляйсан Утяшева тратит только на коммунальные платежи и бензин для автомобиля.

Если мы говорим о Ляйсан Утяшевой, то мы, наверное, должны помнить, что у неё муж есть, который зарабатывает прилично для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж её прокормит, — пояснил певец.

Юрий Лоза отметил, что названная сумма — это прожиточный минимум.

У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом. Стараюсь везде экономить, — признался певец.

Ранее Ляйсан Утяшева сообщила, что ей достаточно 50 тысяч рублей на содержание всей семьи: себя, мужа и двоих детей. Однако она призналась, что это касается дней, когда в магазинах нет распродаж и скидок.

Как писал NEWS.ru, Ляйсан Утяшева сразу после карантина вернулась к любимому занятию — шопингу. Традиционно новым образом она поделилась с подписчиками. Гимнастка сделала селфи в примерочной с новой причёской. Отмечается, что за время самоизоляции жена резидента Comedy Club Павла Воли несколько раз перекрашивала волосы и меняла причёску.