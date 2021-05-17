«Дорогая, ты прекрасна!»: Митя Фомин встретил рассвет с Бузовой

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Российский певец Митя Фомин, известный по выступлениям в группе Hi-Fi, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото с Ольгой Бузовой. По его словам, он встретил «умопомрачительный рассвет» над рекой Исеть в кампании исполнительницы и «очень близких людей» в Екатеринбурге. У обоих музыкантов в уральском городе недавно прошли концерты.

То волшебное утро можно было бы описать бесчисленными словами, а эпитеты были бы бесконечными... Но значение их вкупе одно — Счастье есть и им нужно делиться. А Оля умеет это делать бескорыстно и очень честно, не жалея ни кванта этого согревающего ощущения, для меня ты тогда стала просто открытием! Дорогая, ты прекрасна!, — заявил Фомин.

В комментариях к публикации Бузова ответила, что «всё взаимно» и вечер действительно был «шикарным». Накануне певица на своей странице в Instagram сообщила, что «не надо её недооценивать» только потому, что она «иногда молчит». По её словам, она «знает больше, чем говорит, думает больше, чем высказывает». Таким образом, исполнительница «ответила назло врагам».

Ранее сообщалось, что блогер Лена Миро в «Живом журнале» отреагировала на госпитализацию певицы Ольги Бузовой. Она высмеяла пребывание звезды в больнице, назвав исполнительницу «гОленькой Бузовой». По её словам, удивляет «во всей этой истории» то, что нашлись люди, которым «всё это понравилось», которые желали Бузовой здоровья, комментировали «грустными смайликами» и «сложенными ручками» публикации певицы.