Митя Фомин пробежал полумарафон в футболке с портретом московского врача

https://static.news.ru/photo/284fe730-d4b9-11ea-a34b-fa163e074e61_660.jpg Митя Фомин Фото: mf_agent/instagram.com

Российский певец, актёр и телеведущий Митя Фомин принял участие 2 августа 2020 года в акции «Пожалуйста, дышите!» во время Московского полумарафона. Музыкант пробежал в футболке с портретом столичного врача. По словам исполнителя, он готовился к забегу две недели, ежедневно устраивая кроссы по 6 км «по галечному пляжу в Севастопольском районе Кача».

В этом году это не просто дистанция, посмотрите на мою форму — бегу с портретом московского врача Ануш Овакимян, потому что поддерживаю <...> «Пожалуйста, дышите!». Этот год ярко и необратимо показал нам, как важна роль врачей в жизни каждого, и я всегда призываю, чтобы их труды были оценены так, как они этого заслуживают, — цитирует Фомина РИА Новости.

Фомин отметил, что прежде всего медработники нуждаются в материальном поощрении. Ануш Овакимян работает хирургом-гинекологом в столичной ГКБ № 50. Всю жизнь она помогает пациенткам с гинекологической патологией.

Онлайн-акция стартовала в конце мая 2020 года. В её рамках на сайте breathe.ria.ru публикуются истории о врачах, медработниках, сотрудниках больниц и госпиталей, а также волонтёров по всей России, которые работают на передовой борьбы за жизнь и здоровье граждан во время пандемии коронавируса. Акция является знаком безмерной благодарности и желания сохранить память о тех, кто каждый день рискует собой ради спасения других.

На портале представлен коллаж из фотографий врачей, волонтёров, медсестёр, фельдшеров и санитаров, бригад скорой помощи. Наведя курсор на снимки, можно узнать имя героя и узнать его историю.

Желающие могут поделиться своей историей со словами благодарности. Для этого нужно заполнить форму заявки на breathe.ria.ru , приложив фото героя и указав его ФИО, регион проживания, место работы и должность. Краткая история не должна превышать 500 знаков с пробелами. Фотографии могут быть как формальными, так и любительскими, однако качество должно быть не менее 1000 × 1000 px. Полные правила акции можно узнать на портале. Хештег акции — #пожалуйстадышите.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 80 субъектах Российской Федерации наблюдается или стабилизация ситуации с коронавирусом, или снижение числа новых подтверждаемых случаев заболевания.

На 2 августа 2020-го в РФ — 850 870 случаев коронавирусной инфекции (+5427 за последние сутки), 650 173 выздоровели (+3649). Умерли 14 128 человек (+70). Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 242 713 (+664) заболевших, 181 342 выздоровели (+761), 4485 умерли (+12).