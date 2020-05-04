Миро сравнила переболевшую коронавирусом Бабкину с животным

https://static.news.ru/photo/44da2cc2-8e13-11ea-aeff-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Скандальный блогер Лена Миро высказалась о переболевших COVID-19 звёздах российского шоу-бизнеса. В частности, она нелестно отозвалась о Надежде Бабкиной, сравнив её поведение с животным.

Певица Бабкина лезла в разгар пандемии на певца Буйнова, веселилась от души на собственном юбилее, пока чуть не умерла от коронавируса, провалявшись почти две недели в коме, — пишет Миро в своём блоге

Она отметила, что звёзды не придавали большого значения пандемии, пока сами не получили диагноз. По её словам, «глупым людям» пришлось «испугаться, пострадать, вкусить», чтобы понять, что болезнь опасна.

Собака живёт в моменте и не умеет выстраивать причинно-следственные связи, — поясняет Миро.

То же произошло и с актрисой Татьяной Васильевой, которая призналась, что не очень то слушала советов близких. Теперь она поменяла своё мнение и пришла к выводу, что «всё очень серьёзно».

Ранее стало известно, что Бабкина лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — это чуть больше миллиона рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 млн рублей, писал NEWS.ru.