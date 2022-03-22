Миро поставила на место высмеявшую россиянок Боню

Блогер Лена Миро резко высказалась в адрес бывшей участницы «Дома-2» Виктории Бони, которая высмеяла испуганных россиянок. Паника, которой поддались российские женщины, скупая в магазинах товары, вызвала смех у живущей в Монако «светской львицы».

Припеваючи живущая в домике для гостей у своего бывшего бойфренда миллионера Алекса Смерфита Боня записала видео для своих социальных сетей. Хихикая, бывшая ведущая, предложила подписчицам купить у неё прокладки.

В ответ на это блогер Лена Миро напомнила в своём «ЖЖ», что именно эти женщины, над которыми смеётся Боня, покупают её онлайн-курсы. И именно за их счёт она и существует.

Вика явно недооценивает свою целевую аудиторию. Аудиторию, за счёт которой она, собственно, и живёт. Пока живёт. Потому как такое к себе отношение даже самые легковерные умы считывают на уровне подсознания и перестают платить. Нельзя жить за счёт тех, над кем ты смеёшься. Глупо смеяться над теми, кого нужно искренне любить, — поставила Боню на место Миро.

Ранее сообщалось, что певица Вера Брежнева покинула Россию и в настоящее время занимается волонтёрской деятельностью в Польше. Бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала в соцсети несколько роликов со склада в Люблине, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев.