Актриса, телеведущая и бывшая участница творческого объединения «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о главной ошибке января. Своими выводами звезда поделилась в Instagram.
Актриса призналась, что перед тем как улететь в отпуск, она решила нанять SMM-менеджеров для ведения своего аккаунта в соцсети. Позднее Михалкова очень сильно об этом пожалела,
Как много боли и разочарования принесли Алина и Серёжа. Признаю, экспириенс с помощниками был ошибкой. Теперь тут пишу только сама, — написала актриса.
По словам Михалковой, работа Алины и Серёжи вызвала огромное количество негативных комментариев, которые приходили ей и в личных сообщениях. Актрисе очень приятно осознавать, что подписчики ждут именно её мыслей. Михалкова призналась, что пишет посты в Instagram только ради улыбок пользователей.
Ранее NEWS.ru писал, как во время отдыха на Багамских островах Михалкову накрыло волной.
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