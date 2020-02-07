https://static.news.ru/photo/e9072164-4986-11ea-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Михалкова/vk.com

Актриса, телеведущая и бывшая участница творческого объединения «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о главной ошибке января. Своими выводами звезда поделилась в Instagram.

Актриса призналась, что перед тем как улететь в отпуск, она решила нанять SMM-менеджеров для ведения своего аккаунта в соцсети. Позднее Михалкова очень сильно об этом пожалела, пишет портал URA.RU.

Как много боли и разочарования принесли Алина и Серёжа. Признаю, экспириенс с помощниками был ошибкой. Теперь тут пишу только сама, — написала актриса.

По словам Михалковой, работа Алины и Серёжи вызвала огромное количество негативных комментариев, которые приходили ей и в личных сообщениях. Актрисе очень приятно осознавать, что подписчики ждут именно её мыслей. Михалкова призналась, что пишет посты в Instagram только ради улыбок пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, как во время отдыха на Багамских островах Михалкову накрыло волной.