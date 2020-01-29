https://static.news.ru/photo/31d513c8-421c-11ea-a04f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: ru.wikipedia.org/Svetlana Stp - собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Юлию Михалкову, бывшую актрису «Уральских пельменей», накрыло волной на Багамских островах. Актриса находится сейчас там на отдыхе.

Забавный ролик Михалкова разместила в Instagram. Артистка осторожно заходит в Атлантический океан, а затем с визгом убегает от накатившей волны. Примечательно, что сама Михалкова не ведёт свою страничку — это делают её помощники. Она только высылает фото и видео со своего отдыха.

Тем не менее, подпись под видеороликом гласит:

«Туристам посвящается — 2». По примеру слегка промокшего туриста Максима Галкина команда тоже чуть промокшей туристки Юлии Михалковой публикует свежайшее эксклюзивное видео с багамского побережья. Кто следующий?

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала свадебный макияж. Результат работы известного визажиста Ирины Митрошкиной она выложила на своей странице в Instagram.