Юлию Михалкову, бывшую актрису «Уральских пельменей», накрыло волной на Багамских островах. Актриса находится сейчас там на отдыхе.
Забавный ролик Михалкова
Тем не менее, подпись под видеороликом гласит:
«Туристам посвящается — 2». По примеру слегка промокшего туриста Максима Галкина команда тоже чуть промокшей туристки Юлии Михалковой публикует свежайшее эксклюзивное видео с багамского побережья. Кто следующий?
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала свадебный макияж. Результат работы известного визажиста Ирины Митрошкиной она выложила на своей странице в Instagram.
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