https://static.news.ru/photo/f31f6876-c18e-11e9-95d8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шатунов Фото: Aleksandr Osipov/Wikimedia Commons

Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов. По его словам, правообладатель песен ранее сам позволил певцу использовать репертуар группы на своих концертах.

Я включил компьютер, прочитал и не поверил глазам. Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара? — заявил Кудряшов в комментарии « Вечерней Москве ».

По словам Кудряшова, Шатунов не в курсе такого решения. Изначально продюсер группы заявил о том, что за незаконное использование репертуара всем грозит ответственность, однако для Шатунова он сделал исключение, сам подписав документ.

Ранее Разин сообщил, что Шатунов больше не будет исполнять песни «Ласкового мая». По словам продюсера легендарной группы, артист якобы объяснил своё решение тем, что «перерос» эти песни и в дальнейшем будет петь только свои собственные, писал News.ru.