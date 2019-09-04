Композитор Константин Меладзе порадовал поклонников, поделившись с совместным снимком с супругой — певицей Верой Брежневой.
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Поклонники звёздной пары пришли в восторг от снимка. Они отметили, что супруги гармонично смотрятся вместе, несмотря на разницу в возрасте.
Константин Меладзе и Вера Брежнева узаконили отношения осенью 2015 года, однако пара вместе уже около 14 лет. Тайна церемония бракосочетания в узком кругу прошла в итальянском городе Форте-дей-Марми.
Как ранее писал News.ru, пользователи раскритиковали совместную фотографию Меладзе и Брежневой, которой певица поделилась на своей странице в Instagram. Подписчики сравнили их с отцом и дочкой, намекая на большую разницу в возрасте.