https://static.news.ru/photo/ef7cde10-cf71-11e9-8720-fa163e074e61_660.jpg Константин Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор Константин Меладзе порадовал поклонников, поделившись с совместным снимком с супругой — певицей Верой Брежневой.

Он выложил в Instagram фотографию, на которой крепко обнимает жену. Снимок он сопроводил подписью «Когда я слышу музыку».

Поклонники звёздной пары пришли в восторг от снимка. Они отметили, что супруги гармонично смотрятся вместе, несмотря на разницу в возрасте.

Константин Меладзе и Вера Брежнева узаконили отношения осенью 2015 года, однако пара вместе уже около 14 лет. Тайна церемония бракосочетания в узком кругу прошла в итальянском городе Форте-дей-Марми.

Как ранее писал News.ru, пользователи раскритиковали совместную фотографию Меладзе и Брежневой, которой певица поделилась на своей странице в Instagram. Подписчики сравнили их с отцом и дочкой, намекая на большую разницу в возрасте.