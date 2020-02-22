https://static.news.ru/photo/c8b8091c-55bd-11ea-b1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fabrikaband

Композиция «Мама молодая» в исполнении группы «Фабрика», предложенная организаторам песенного конкурса российским продюсером Игорем Матвиенко, рассказывает о переживаниях неопытной матери.

Продюсер подчеркнул, что на песню про уже есть клип, в котором артистки предстают в образах беременных, передаёт РЕН ТВ.

Просто на конкурсе с девизом «откройся уже», это наверное как «каминг-аут уже», я считаю, что Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях, — заявил Матвиенко.

Как писал NEWS.ru ранее, российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал предложение своего коллеги Игоря Крутого отправить на международный песенный конкурс исполнителя Тиму Белорусских.