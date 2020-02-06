https://static.news.ru/photo/fb99f284-48eb-11ea-9e46-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Аполлонов Фото: apollonov_ag/instagram.com

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что пагубные привычки артистов невозможно остановить. Так было с солистами «Иванушек» Игорем Сориным, употреблявшим наркотики, и с Олегом Яковлевым, страдавшим от алкогольной зависимости. Андрея Григорьева-Аполлонова тоже, по его мнению, штрафными санкциями остановить невозможно.

Ну как можно Рыжего остановить штрафами? Он себя медленно убивает. Мне больно видеть, что происходит, — заявил «АиФ» Игорь Матвиенко.

Продюсер считает, что недавний развод Григорьева-Аполлонова — лишь повод и оправдания, злоупотребления были и до развода, когда всё было хорошо. Он назвал это издержками шоу-бизнеса, «куда все так рвутся». Матвиенко уверен, что слава оказывает огромное воздействие на психику, но она не делает счастливее, а только опустошает человека.

Артист отработал концерт, получил заряд энергии. Он весь на адреналине приходит в гостиницу и не может спокойно лечь спать. Это невозможно. Ему нужно себя чем-то «успокоить», — рассказал Матвиенко.

Как писал NEWS.ru, лидер группы «Иванушки International», 49-летний Андрей Григорьев-Апполонов намерен подать в суд на лже-помощницу музыкального коллектива Олесю Сазыкину, которая на всю страну объявила, что родила в 2013 году от него сына. Выяснилось, что однажды Сазыкина пыталась присвоить деньги музыкантов, которые они выделили на благотворительность. Сейчас, когда страсти вокруг этой истории поутихли, она, как говорят в окружении Григорьева-Апполонова, пытается выдумать историю с внебрачным ребёнком. По её словам, раньше она молчала о сыне, потому что «Иванушка» был женат.