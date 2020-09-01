Мать Преснякова рассказала об осложнениях при беременности Подольской

https://static.news.ru/photo/56209916-ec4c-11ea-9667-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Артистка Елена Преснякова рассказала, что первые месяцы второй беременности Натальи Подольской протекали сложно.

Ранее певица сообщила о беременности, опубликовав фото на своей странице в Instagram. На снимке она позирует в ярком купальнике, положив руку на уже достаточно большой живот.

По словам Елены Пресняковой, невестку мучили сильные проблемы со здоровьем.

Она даже встать не могла, — поделилась Преснякова в эфире передачи «Секрет на миллион».

Подробности личной жизни звёздной пары будут раскрыты пятого сентября.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет. Их первый общий ребёнок, сын Артемий, родился в июне 2015 года. У певца также есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

Как ранее писал NEWS.ru, снимок беременной Натальи Подольской на отдыхе в Турции вызвал волну негодования у пользователей. Жена Владимира Преснякова опубликовала фото с пляжа, где она сидит с подругой и её маленькими детьми. Певицу призвали позаботиться о будущем ребёнке, уж если она совсем не думает о себе.