Мать Преснякова рассказала об осложнениях при беременности Подольской

Артистка Елена Преснякова рассказала, что первые месяцы второй беременности Натальи Подольской протекали сложно.
Ранее певица
По словам Елены Пресняковой, невестку мучили сильные проблемы со здоровьем.
Она даже встать не могла, — поделилась Преснякова в эфире передачи «Секрет на миллион».
Подробности личной жизни звёздной пары будут раскрыты пятого сентября.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет. Их первый общий ребёнок, сын Артемий, родился в июне 2015 года. У певца также есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.
Как ранее писал NEWS.ru, снимок беременной Натальи Подольской на отдыхе в Турции вызвал волну негодования у пользователей. Жена Владимира Преснякова опубликовала фото с пляжа, где она сидит с подругой и её маленькими детьми. Певицу призвали позаботиться о будущем ребёнке, уж если она совсем не думает о себе.
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