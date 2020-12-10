Мать Децла рассказала о сложных отношениях с внуком

https://static.news.ru/photo/b881030a-3b09-11eb-8691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мама скончавшегося в феврале 2019 года рэпера Кирилла Толмацкого, больше известного как Децл, Ирина Толмацкая рассказала, что его сын Тони живёт сейчас с матерью в квартире отца. Однако с бабушкой и дедушкой отношения у него сложные.

По её словам, их общение возобновилось лишь в августе 2020 года. До этого бабушка не знала, где находится её внук. В СМИ появлялась информация о том, что он с мамой Юлией Киселёвой переехал в Таиланд. Однако позже выяснилось, что они жили на съёмной квартире в столице.

Ирина Толмацкая утверждает, что связь с внуком наладилась, как только встал вопрос с оформлением наследства. Она сама нашла внука и его мать благодаря сарафанному радио, передаёт Teleprogramma.pro.

Нашла, отдала ключи, поскольку из-за наличия животных я меняла там замки. Всё нормально, живут в той же квартире, — сообщила она.

Теперь она может написать внуку, хоть иногда он и не отвечает. Женщина отметила, что со смертью Кирилла контакт с Тони пропал.

Отношения всё же сложные. Нет Кирюши — нет контакта. Но ничего, — поделилась женщина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, заявил, что его внука, Антония Киселёва, интересуют только деньги.