Отец Децла обвинил внука в потребительском отношении к родственникам

https://static.news.ru/photo/cefd3e4a-3916-11eb-9c28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Александр Толмацкий заявил, что его внука, Антония Киселёва, интересуют только деньги.

Толмацкий считает, что подросток, сын умершего в 2019 году рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), думает только о «финансовых вопросах» и не проявляет внимания к старшим родственникам, передаёт StarHit.

Я виделся с ним несколько раз, но общением это назвать сложно. Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство... Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство. Но, может, это у всей сегодняшней молодёжи так, — рассказал Толмацкий.

Продюсер утверждает, что юноша навещал бабушку, Ирину Толмацкую, только пока не унаследовал имущество своего отца, а после почти оборвал общение.

Так, слегка с ней переписывается иногда — и то, по вопросу денег. Хотя внук должен хоть иногда интересоваться у бабушки, как у неё здоровье, может ей нужно чем-то помочь, погулять с собачкой, как минимум. Да хоть просто навестить, побеседовать, — поделился мужчина.

По мнению Толмацкого, на отношение Антония к родным влияет его мать, Юлия, которая, по его словам, не работает, ничем не занимается и «привыкла, что кто-то даёт подачки».

Да, если ребенок доброжелательный, ласковый, хочется ему делать подарки, помогать разными способами в решении всех вопросов. Но когда общение становится хамским, подобное намерение у нормальных людей, естественно, пропадает, — подчеркнул продюсер.

Он отметил, что не помогает внуку финансово сейчас и не планирует поддерживать его, пока не изменится отношение подростка.

Децл умер 3 февраля 2019 года в Ижевске. Артист скончался в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности.

Как писал NEWS.ru ранее, Антоний Киселёв записал первую песню. Продюсером выступил Nongratta, известный по баттлу с рэпером Гнойным. Юный исполнитель выступает под сценическим псевдонимом Juzeppe Junior, тем самым отсылаясь к одному из ников Децла — Juzeppe Jostko.