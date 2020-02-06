https://static.news.ru/photo/c5a4f5b0-48b5-11ea-8a4a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова с родителями Фото: Ольга Бузова/vk.com

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна расплакалась на суде, где рассматривалось дело об ограблении её квартиры в Санкт-Петербурге. Она лишилась многих ювелирных украшений и дорогих вещей, общей стоимостью около 6 млн рублей, но слёзы у неё вызвало то, что эти драгоценности были дороги ей, как память, и их теперь не купить ни за какие деньги.

Дело не только в деньгах. Это вещи, которые не вернуть ни за какие деньги. Золото советское, кулон, который я купила, когда мне 16 лет было. Серёжки с первой зарплаты, часы отца, — цитирует 78.ru Ирину Бузову.

Преступник ограбил её квартиру в августе 2018 года. Он унёс жемчужные ожерелья и браслеты, комплект из белого золота, золотые серьги, серебряный браслет, часы Philip Stein, ожерелье Bulgari и дорогую одежду. Подозреваемого задержали спустя год, но он заявляет, что не имеет отношения к этому ограблению. Из-за экстренной эвакуации суда заседание по этому делу продолжится 12 февраля.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Ольга Бузова и певица Лолита Милявская решили продемонстрировать не только свою красоту, но и ум в эфире передачи «Где логика?» на ТНТ. Лолита проанонсировала программу в своём Instagram, но сразу же забыла её название. После этого артистки начали смеяться. Бузова предложила не говорить, чтобы их подписчики сами отгадали, где они увидят их коллаборацию.