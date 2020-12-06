Массовая фотосессия Софии Ротару в Москве в разгар пандемии попала на видео

https://static.news.ru/photo/a182e00a-37b3-11eb-b5b8-fa163e074e61_660.jpg София Ротару во время выступления на концерте "Песня года 2020 Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певица София Ротару, приехавшая в Россию на съёмки концерта «Песня года», устроила фотосессию в толпе журналистов, несмотря на введённые из-за пандемии коронавируса ограничения.

73-летняя София Ротару приехала на «Песню года» в Москву, несмотря на ковидные ограничения и возраст, в котором людей уже относят в группу риска, — передает Super.

Издание уточняет, что во время фотосессии исполнительница поздравила зрителей с наступающим Новым годом.

Отмечается, что на съёмки пускали лишь с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, а зрительный зал был заполнен только на 25%.

София Ротару впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы принять участие в «Песне года — 2020». Артистка решилась на это из-за личной просьбы её давнего друга композитора Игоря Крутого. На телеэкраны праздничный концерт «Песня года» выйдет в первые два дня нового года — 1 и 2 января. Ведущими церемонии станут бывшие возлюбленные — телеведущая Лера Кудрявцева и музыкант Сергей Лазарев.

В последние годы София Ротару стала редким гостем в России. На корпоративы её почти не зовут из-за дороговизны. Ранее концертный директор исполнительницы Сергей Лавров заявил, что певица запрашивает высокий гонорар из-за существенных расходов. Сюда входят билеты, аренда ВИП-зала, номеров в гостиницах и многое другое. По словам представителя звезды, артистка не собирается снижать свои требования даже в период пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.