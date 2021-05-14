Машину отца Виктора Цоя нашли после заявления об угоне

https://static.news.ru/photo/1c578996-b6f5-11eb-9b78-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль Роберта Цоя, отца культового рок-музыканта и солиста группы «Кино» Виктора Цоя, нашли в Санкт-Петербурге рядом с местом, где её оставил владелец, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне Роберт Цой написал заявление об угоне.

Роберт Цой сообщил, что оставил машину во дворе дома на Гражданском проспекте, но она пропала. Она была на штатной сигнализации, — отметил собеседник агентства.

По словам Цоя, накануне вечером он оставил синий Volkswagen недалеко от дома на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Утром машины там не оказалось. Автомобиль был оснащён сигнализацией, а ключи от него он никому не передавал. Сумму материального ущерба мужчина оценил в 250 тысяч рублей. Позднее его жена Марина Цой рассказала, что Роберт просто забыл, где припарковал авто.

Ранее страховщики рассказали, что активность автоугонщиков вернулась к допандемийному уровню. Так, самыми угоняемыми автомобилями в начале 2021 года стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota. Злоумышленники чаще всего отдавали предпочтение моделям Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry. Другими популярными у них брендами стали Range Rover, Lexus и Mercedes-Benz.