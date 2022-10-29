Mash: Пугачеву, Галкина и Макаревича хотят лишить всех званий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин

Музыкантов Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича, юмористов Максима Галкина и Семена Слепакова, а также других российских артистов, уехавших из страны после 24 февраля, могут лишить всех званий, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на законопроект, который разрабатывают в Минкульте. По сведениям портала, также обсуждается возможность лишения артистов гражданства России.

Если проект станет законом, то из народных и заслуженных выпишут всех бежавших представителей культуры плюс тех, кто не поддержал или публично осудил СВО. Насколько суровой будет кара — пока обсуждают. По нашей информации, в планах есть даже лишение гражданства, — указано в сообщении.

Народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный ранее заявил, что своим поведением и критическими высказываниями о специальной военной операции ряд деятелей культуры «дискредитируют само понятие культурного человека». Во время круглого стола «Мобилизация культуры, или Культура отмены» с участием депутатов Госдумы, культурных и общественных деятелей Запашный призвал лишать гражданства, званий и наград тех артистов, которые «хамят России».