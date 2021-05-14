«Маркиз Карабас»: Максим Галкин пошутил о своём замке

Многие поклонники также оценили фигуру Галкина — на снимке он позирует в обтягивающей спортивной форме, демонстрируя стройное тело.
Максим, вы в хорошей форме! — отметила одна и подписчиц.
Ранее риелтор Александр Либов заявил, что Галкин тратит на содержание своего особняка в деревне Грязь в районе миллиона рублей в месяц. От поселковых платежей юморист освобождён, потому что проживает не в элитном посёлке, а в деревне. Однако это не освобождает шоумена от других платежей.
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