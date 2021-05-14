«Маркиз Карабас»: Максим Галкин пошутил о своём замке

https://static.news.ru/photo/044fc5c8-b6d9-11eb-8c10-96000091f725_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagam.com

Телеведущий и актёр Максим Галкин поделился в Instagram фотографией с велосипедной прогулки. На снимке он словно держит свой замок на ладони.

Маркиз Карабас, — подписал фото Галкин.

В комментариях подписчики начали обсуждать роскошное жилище артиста. На слова одной из фанаток он ответил шуткой. Она спросила, держит ли Галкин на ладони именно свой замок.

Конечно, и пару деревьев, — заявил телеведущий.

Многие поклонники также оценили фигуру Галкина — на снимке он позирует в обтягивающей спортивной форме, демонстрируя стройное тело.

Максим, вы в хорошей форме! — отметила одна и подписчиц.

Ранее риелтор Александр Либов заявил, что Галкин тратит на содержание своего особняка в деревне Грязь в районе миллиона рублей в месяц. От поселковых платежей юморист освобождён, потому что проживает не в элитном посёлке, а в деревне. Однако это не освобождает шоумена от других платежей.