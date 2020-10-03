Мария Голубкина рассказала, как осталась на сцене практически голой

https://static.news.ru/photo/f68a5824-0641-11eb-9de3-fa163e074e61_660.jpg Мария Голубкина, архивное фото Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Мария Голубкина рассказала о курьёзном случае, который случился с ней на сцене во время концерта.

По словам звезды кино и театра, на сцене у неё расстегнулся корсет.

Была практически голая, но так как я люблю неожиданности, то это было здорово. Я всё обыграла, так что никто ни о чём не догадался, — рассказала Голубкина в эфире программы «Ты не поверишь!».

Недавно актриса впервые высказалась о расставании с бывшим мужем — телеведущим Николаем Фоменко. По её словам, причин для развода было настолько много, что сохранить брак просто не представлялось возможным.

Вместе влюблённые были 13 лет. В браке у них родились двое детей — дочь Анастасия, которой сейчас 22 года, и сын Иван, ему 18. В 2008 году они оформили развод. По словам актрисы, после расставания с Фоменко она так и не решилась снова выйти замуж. Голубкина призналась, что ей нравится быть в одиночестве и ни под кого не подстраиваться.

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