Марина Кравец рассказала о радостях материнства

https://static.news.ru/photo/be5bb8b2-2f18-11eb-830a-fa163e074e61_660.jpg Марина Кравец Фото: instagram.com/marinakravets

Телеведущая Марина Кравец, которая впервые стала мамой в апреле 2020 года, рассказала, что дочка для них с мужем, креативным продюсером телеканала ТНТ Аркадием Водаховым, стала долгожданным ребёнком. Имя Вероника было в лидерах среди тех, которые они рассматривали, призналась единственная женщина — постоянная участница шоу «Comedy Club».

Ребёнок этот очень долгожданный и любимый. Когда она появилась на свет, ещё и подтвердились ожидания, что Аркадий будет прекрасным отцом. Он невероятный в принципе, а рядом с дочкой для него просто останавливается весь мир, — рассказала Кравец порталу Teleprogramma.pro.

По словам Марины, супруг души не чает в малышке и постоянно просит присылать её фотографии. При этом сама актриса, которая объявила о прибавлении в семействе только спустя пять дней после родов, почти сразу вернулась к работе и стала ведущей утреннего шоу «Новое утро».

Вероника появилась на свет немного раньше положенного срока, однако со здоровьем ребёнка, как и мамы, всё в порядке. Некоторое время после родов Кравец не выходила на связь со своими поклонниками. Поэтому имя новорождённой оставалось неизвестным. Супруг артистки эту «тайну» тоже не раскрывал.

Как писал NEWS.ru, недавно Кравец неудачно и довольно жёстко пошутила над дочерью Гарика Харламова на совместном фото с отцом. Артистка из Comedy Club назвала девочку «подставкой под телефон». Харламов попытался смягчить не совсем смешную шутку коллеги, наставив под комментарием Кравец кучу смеющихся смайликов. Но замечание женщины-юмориста не оценили пользователи.