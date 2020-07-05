Марина Кравец возмутила фанатов злобной шуткой о дочери Харламова

https://static.news.ru/photo/b20d5c5c-be5f-11ea-9691-fa163e074e61_660.jpg Марина Кравец Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Марина Кравец неудачно и довольно жёстко пошутила над дочерью Гарика Харламова на совместном фото с отцом. Артистка из Comedy Club назвала девочку «подставкой под телефон».

Харламов попытался смягчить несмешную шутку коллеги, наставив под комментарием Кравец кучу смеющихся смайликов. Но замечание женщины-юмориста не оценили пользователи.

@garikkharlamov

Поклонники Харламова искренне переживают за маленькую Настю, которая из-за развода родителей будет жить только с кем-то одним из них. Некоторые даже углядели в глазах девочки грусть. Поэтому фанаты буквально накинулись на Кравец, которая сама недавно стала мамой девочки Вероники.

«Марина, ну вы же сама мама! Зачем так!», «Нельзя шутить так про ребёнка», «Лишь бы смеяться над проблемами в семье», «Чёрный юмор — немного не ваше», пристыдили подписчики артистку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гарик Харламов заставил поклонников поломать головы над смыслом сентиментального фото с шестилетней дочкой. Многие решили, что ребёнок шоумена будет жить с ним и отметили, как сильно похудел на фоне развода артист.