Марина Кравец назвала имя новорождённой дочери

https://static.news.ru/photo/2b6d521e-821a-11ea-b7bf-fa163e074e61_660.jpg Марина Кравец Фото: marinakravets/instagram.com

Звезда Comedy Club Марина Кравец 9 апреля сообщила о рождении дочери. Как отметила звезда, малышка появилась на свет немного раньше положенного срока, однако со здоровьем ребёнка, как и мамы, всё в порядке.

Некоторое время после родов Кравец не выходила на связь со своими поклонниками. Поэтому имя новорождённой оставалось неизвестным. Супруг артистки, креативный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов, эту «тайну» тоже не раскрывал.

Однако 18 апреля Марина Кравец вышла в прямой эфир в социальной сети и рассказал, как зовут её новорождённую дочь.

Девочку назвали Вероникой, — сообщила певица в Instagram.

Как в феврале 2020 года передавал NEWS.ru, Марина Кравец ждёт первенца. Пользователи Сети разглядели округлившийся живот артистки на кадрах с корпоративного мероприятия.