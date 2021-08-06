«Маразм»: представитель Бузовой о её работе уборщицей у Алибасова

Представитель певицы Ольги Бузовой ответил на слова Бари Алибасова о том, что телеведущая работала раньше у него уборщицей. Люди, приближённые к певице, такого факта о ней не слышали, поэтому полагают, что у продюсера просто старческий маразм, передаёт «Инфо24».

Такого человека, как Бари Алибасов, даже сложно обсуждать. Он уже так давно всё это комментирует. Мне кажется, это маразм, всё, — ответил пресс-секретарь Бузовой.

Он также обратил внимание, что до 18 лет Ольга жила в Санкт-Петербурге и приехала в столицу только в 2004 году. Когда Бузова попала в столицу, она сразу оказалась на проекте «Дом-2».

О каких уборщиках и о чём ещё он (Бари Алибасов. — NEWS.ru) говорит, мы, к сожалению, не понимаем. <...> После того как человек выпил «Крот», мне кажется, на него уже даже не стоит обижаться. Просто что-то старческое, наверное, — заключил представитель.

Ранее Алибасов рассказал NEWS.ru, что Бузова начинала у него в качестве уборщицы. По словам продюсера, певица ему хорошо известна. Он добавил: ему жаль, что сегодня в СМИ и по ТВ освещают музыкальную жизнь не специалисты-музыканты или хотя бы люди, которые так или иначе исследуют историю событий в музыкальной индустрии, а все, у кого есть компьютер и кто знает, как там тыкнуть мышкой. Они все такие же специалисты, как Бузова — вокалистка, заявил Алибасов.