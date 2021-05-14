Манижа оценила свои шансы на финал Евровидения

https://static.news.ru/photo/02f5633e-b6ef-11eb-97dd-96000091f725_660.jpg Фото: manizha/instagam.com

Певица Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», в беседе с РИА Новости оценила свои шансы на победу. Она уверена, что попадёт в финал.

А вот какое место [в финале] — зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже... Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали, — отметила исполнительница.

16 мая в Роттердаме открылся международный песенный конкурс «Евровидение». На берегу реки Ньиве-Маас собрались представители делегаций 34 из 39 участвующих в конкурсе стран. Открытие транслировалось онлайн для поклонников мероприятия и журналистов, которые не смогли прибыть на место в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая. Транслировать конкурс в этом году будет Первый канал.

Накануне участники Евровидения-2021 из Австралии и Хорватии положительно оценили песню Russian Woman российской конкурсантки Манижи. Так, представительница Хорватии Альбина в интервью на YouTube сказала, что готова отдать России максимальное количество баллов.

Ранее Манижа рассказала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки телеканала RTVI, как настраивается перед шоу. По её словам, она готовится в первую очередь психологически из-за своей эмоциональности и тонкой натуры. Звезда отметила, что благодарна хейтерам за критику в последние два месяца, так как «обросла хорошей бронёй».